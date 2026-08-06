דן אילוז פורש מהכנסת: זה הח"כ שיכנס במקומו

לאחר שהסעיר את המערכת הפוליטית והודיע על פרישה מסיעת הליכוד ומעבר למפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת דן אילוז צפוי להגיש את התפטרותו מהכנסת כבר בימים הקרובים.

עם השלמת ההליכים הלוגיסטיים והגשת ההתפטרות, ייכנס לכנסת במקומו ברשימת הליכוד שבתאי קטש, פעיל חברתי מוכר וחסיד חב"ד, אשר יכהן כחבר כנסת מטעם הסיעה.

מוקדם יותר היום פרסם אילוז פוסט ובו מתקפה חריפה במיוחד נגד מפלגתו לשעבר ונגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אילוז ציין כי לאורך הקדנציה האחרונה ניהל מאבק בלתי מתפשר נגד חוק ההשתמטות לצד חברי הכנסת של ישראל ביתנו, והאשים כי הליכוד בהובלת נתניהו הפך לקבלן הביצוע של דרעי וגולדקנופף. לדבריו, מאות אלפי אנשי ימין ציוני עזבו את הליכוד מאז הבחירות, ומקומם אינו בליכוד שאיבד את הדרך אלא בישראל ביתנו. הוא הוסיף כי נתניהו כשל בהנהגת המדינה וחייב ללכת הביתה ויפה שעה אחת קודם.

חבר הכנסת הפורש התייחס לנתוני הסקרים וטען כי כעשרה מנדטים של ימין אמיתי עזבו את הליכוד לאחר שמאסו בכניעה לעסקנים החרדים, בבריחה מאחריות, באי-היכולת להכריע בשום חזית ובפוליטיקה קטנה שקודמת לטובת המדינה וללוחמים.

בדבריו מתח אילוז ביקורת נוקבת על סדר העדיפויות של הממשלה וטען כי במקום ציונות נתניהו נכנע למשתמטים, במקום הכרעה החזיר את המדינה לקונספציית הסבבים, ובמקום שוק חופשי קידם כלכלה מגזרית של קבוצות אינטרס ומקורבים. עוד הוסיף כי במקום החלת ריבונות פוזרו הצהרות ריקות בלבד, ובמקום לקחת אחריות על הטבח הגדול ביותר מאז השואה ממשיך נתניהו להתחמק מהקמת ועדת חקירה ממלכתית ולהאשים את כל העולם. הוא סיכם כי במקום הדר בית״רי קיבל הציבור התלהמות ופופוליזם, וכי מי שרוצה להמשיך את דרכם של בגין וז׳בוטינסקי אינו יכול להצביע לליכוד של היום.

בהמשך הסביר אילוז את בחירתו להצטרף לישראל ביתנו והחמיא למנהיגה אביגדור ליברמן, אותו תיאר כאיש ימין ערכי ועקבי שהתנגד להתנתקות ולשחרור סינוואר, התפטר בשל הכספים הקטארים והתריע שוב ושוב על הסכנה. הוא הוסיף כי ליברמן, כתושב נוקדים, תומך בהתיישבות והוכיח את עצמו בכל תפקיד. בסיום דבריו קרא לציבור הימני-ליברלי לחזק את ישראל ביתנו כדי להקים ממשלה ציונית לאומית ללא מפלגות חרדיות וערביות, והודיע כי יגיש את התפטרותו מהכנסת בימים הקרובים לאחר השלמת הצעדים הלוגיסטיים.

בדבריו מתח אילוז ביקורת נוקבת על סדר העדיפויות של הממשלה וטען כי במקום ציונות נתניהו נכנע למשתמטים, במקום הכרעה החזיר את המדינה לקונספציית הסבבים, ובמקום שוק חופשי קידם כלכלה מגזרית של קבוצות אינטרס ומקורבים. עוד הוסיף כי במקום החלת ריבונות פוזרו הצהרות ריקות בלבד, ובמקום לקחת אחריות על הטבח הגדול ביותר מאז השואה ממשיך נתניהו להתחמק מהקמת ועדת חקירה ממלכתית ולהאשים את כל העולם. הוא סיכם כי במקום הדר בית״רי קיבל הציבור התלהמות ופופוליזם, וכי מי שרוצה להמשיך את דרכם של בגין וז׳בוטינסקי אינו יכול להצביע לליכוד של היום.

בהמשך הסביר אילוז את בחירתו להצטרף לישראל ביתנו והחמיא למנהיגה אביגדור ליברמן, אותו תיאר כאיש ימין ערכי ועקבי שהתנגד להתנתקות ולשחרור סינוואר, התפטר בשל הכספים הקטארים והתריע שוב ושוב על הסכנה. הוא הוסיף כי ליברמן, כתושב נוקדים, תומך בהתיישבות והוכיח את עצמו בכל תפקיד. בסיום דבריו קרא לציבור הימני-ליברלי לחזק את ישראל ביתנו כדי להקים ממשלה ציונית לאומית ללא מפלגות חרדיות וערביות, והודיע כי יגיש את התפטרותו מהכנסת בימים הקרובים לאחר השלמת הצעדים הלוגיסטיים.