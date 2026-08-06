סוף עצוב לחיפושים: גופתו של הנעדר אלדר דיין אותרה בדימונה

סוף עצוב: אחרי כמעט שבועיים של חיפושים, במשטרה אישרו כעת (חמישי) כי הגופה שאותרה הבוקר במצב ריקבון מתקדם היא של אלדר דיין ז"ל, שנעדר מאז ה-25 ביולי. הגופה נמצאה בכביש 40, סמוך לתחנת הדלק שבה נראה דיין לאחרונה.

"בהתאם להנחיית מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הועברה אתמול חקירת היעדרותו של אלדר דיין מאחריות תחנת דימונה במחוז דרום לטיפול היחידה המרכזית (ימ”ר) שרון במחוז מרכז, לאחר שמוצו כלל פעולות החיפוש וכיווני הבדיקה שבוצעו עד כה" נמסר. "הבוקר, במסגרת חיפושים נרחבים, אותרה גופת אדם בשטח פתוח סמוך לכביש 40. עם השלמת הליך הזיהוי במכון הלאומי לרפואה משפטית, נקבע כי מדובר באלדר דיין ז”ל".

במקביל נאמר כי שני החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהיעדרותו הובאו לבית המשפט, כשמעצרם הוארך בשישה ימים עד ה-12 באוגוסט.

מהמרכז הלאומי לרפואה משפטית נמסר כי "נמצאה התאמה גנטית בין שרידי גופת המנוח שהועברה הבוקר למרכז לנעדר שלומי אלדר דיין. הליך הבדיקות כלל בדיקה מקיפה של רופא משפטי ואנתרופולוגית פורנזית כולל בדיקה חיצונית, דיגום דנ״א וסריקת סיטי להערכת מצב שרידי גופת המנוח".

"תהליך הזיהוי המדעי בוצע על ידי מומחה דנ״א של המעבדה הביולוגית במרכז, באמצעות הפקת פרופיל דנ״א מתוך שרידי גופת המנוח" הוסיפו. "מדובר בתהליך מורכב בו נדרש סיוע של טכנולוגיות מתקדמות שפיתוחם הואץ מאז השבעה באוקטובר, בעקבות תהליכי זיהוי דומים שנעשו במעבדות המרכז הלאומי. חקירת נסיבות וסיבת מותו של המנוח עודנה נמשכת על ידי הצוותים המקצועיים במרכז".