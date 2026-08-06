סקר מנדטים: ליברמן מתחזק ונצמד לבנט; יאיר גולן ממשיך להתרסק

סקר מנדטים חדש של 'טאטיקה מחקרים ומדיה' עבור 'זמן ישראל', מציג את תמונת המנדטים העדכנית במערכת הפוליטית.

לפי נתוני הסקר, מפלגת 'ישר' תופסת את ההובלה והופכת למפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים. הליכוד מגיעה למקום השני ומקבלת 21 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' רושמת נתון משמעותי של 15 מנדטים, כשהיא מקדימה את ישראל ביתנו שזוכה ל-11 מנדטים.

בתחתית מפת המנדטים נרשם שוויון של 8 מנדטים לארבע מפלגות: יהדות התורה, הדמוקרטים, ש"ס ועוצמה יהודית.

את הרשימה סוגרות שלוש מפלגות שמקבלות 6 מנדטים כל אחת: הציונות הדתית, חד"ש-תע"ל ורע"ם.

מפת הגושים שעולה מהסקר מציגה חלוקה של 51 מנדטים לגוש תומכי נתניהו, 57 מנדטים לגוש מתנגדי נתניהו ו-12 מנדטים למפלגות הערביות.

נתון מעניין נוסף שעולה מהסקר נוגע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה: מפלגות 'בית ציוני' (בהובלת הנדל וטרופר) ו'כחול לבן' (בהובלת גנץ ושמחי) אינן עוברות את סף החסימה וגרפו 0 מנדטים בסקר זה.