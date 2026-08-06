הפריימריז נדחה? בליכוד מכחישים: "פייק ניוז מוחלט"

לאחר שדווח כי הפריימריז בליכוד יידחו בשבועיים, בליכוד הכחישו את הדיווח של "ישראל היום" והבהירו כי מדובר ב"פייק ניוז מוחלט. הפריימריז יערכו ב-17 באוגוסט.

ההכחשה של הליכוד מגיעה אחרי שכתב "ישראל היום" ביני אשכנזי דיווח כי הפריימריז בליכוד נדחו ויתקיימו ב-30 באוגוסט במקום ב-17 באוגוסט כפי שתוכנן. מקור בליכוד טען כי הסיבה לדחייה היא ההליכים המשפטיים, והדיונים במוסדות השיפוט של התנועה שטרם הוכרעו.

כאמור, בית הדין של הליכוד החליט שלשום כי שרים וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות. ההחלטה נחשבת למכה עבור המהלך שקידמו יו"ר הליכוד בנימין נתניהו ושר העבודה חיים כץ, אך גם לניצחון משמעותי עבור חבר הכנסת דוד ביטן, שנמנה עם המתנגדים לשינוי ופעל נגדו.