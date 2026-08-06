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חדשות פוליטי מדיני

הפריימריז נדחה? בליכוד מכחישים: "פייק ניוז מוחלט"

לאחר שדווח כי הפריימריז בליכוד יידחו בשבועיים, במפלגה הכחישו ואמרו כי מדובר ב"פייק ניוז מוחלט"

06.08.26
2 תגובות
דוד ביטן וראש הממשלה (צילום: מרים אלסטר)

לאחר שדווח כי הפריימריז בליכוד יידחו בשבועיים, בליכוד הכחישו את הדיווח של "ישראל היום" והבהירו כי מדובר ב"פייק ניוז מוחלט. הפריימריז יערכו ב-17 באוגוסט.

ההכחשה של הליכוד מגיעה אחרי שכתב "ישראל היום" ביני אשכנזי דיווח כי הפריימריז בליכוד נדחו ויתקיימו ב-30 באוגוסט במקום ב-17 באוגוסט כפי שתוכנן. מקור בליכוד טען כי הסיבה לדחייה היא ההליכים המשפטיים, והדיונים במוסדות השיפוט של התנועה שטרם הוכרעו.

כאמור, בית הדין של הליכוד החליט שלשום כי שרים וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות. ההחלטה נחשבת למכה עבור המהלך שקידמו יו"ר הליכוד בנימין נתניהו ושר העבודה חיים כץ, אך גם לניצחון משמעותי עבור חבר הכנסת דוד ביטן, שנמנה עם המתנגדים לשינוי ופעל נגדו.

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חנה
לפני 22 שעות

כששמעתי ברדיו ממש שמחתי, לפחות הם דייקנים בתאריכים! חבל רק שבביטחון הם לא עובדים בכזאת יעילות 🤡
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