בא לכם מעורב ירושלמי ביתי ועסיסי? זה המתכון בשבילכם

מעורב ירושלמי ( צילום: AI )

אין כמו מעורב ירושלמי חם ועסיסי שמוגש בתוך פיתה עם טחינה, עמבה וחמוצים. במקום לצאת לדוכן, אפשר להכין אותו בקלות גם בבית עם כמה חומרי גלם פשוטים, מחבת חמה ותיבול נכון. התוצאה היא מנה עשירה בטעמים, מושלמת לארוחת ערב משפחתית או לאירוח.