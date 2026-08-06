בא לכם מעורב ירושלמי ביתי ועסיסי? זה המתכון בשבילכם

אין כמו מעורב ירושלמי חם ועסיסי שמוגש בתוך פיתה עם טחינה, עמבה וחמוצים. במקום לצאת לדוכן, אפשר להכין אותו בקלות גם בבית עם כמה חומרי גלם פשוטים, מחבת חמה ותיבול נכון. התוצאה היא מנה עשירה בטעמים, מושלמת לארוחת ערב משפחתית או לאירוח.
מצרכים
- 500 גרם פרגיות חתוכות לרצועות
- 300 גרם כבדי עוף, נקיים
- 300 גרם לבבות עוף, נקיים
- 2 בצלים גדולים פרוסים
- 3 שיני שום קצוצות
- 3 כפות שמן
לתיבול:
- כפית פפריקה מתוקה
- כפית כמון
- חצי כפית כורכום
- חצי כפית פפריקה חריפה (לא חובה)
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
להגשה
- פיתות או חלה טרייה
- טחינה
- עמבה
- סחוג
- חמוצים
- בצל עם סומאק ופטרוזיליה
אופן ההכנה
- מטגנים את הבצל עד שהוא מזהיב ומתקרמל, מוסיפים את השום ומערבבים כדקה.
- מוסיפים את הלבבות ומטגנים כ-5 דקות.
- מוסיפים את הפרגיות וצורבים עד שהן מזהיבות.
- לבסוף מוסיפים את הכבדים, מתבלים בפפריקה, כמון, כורכום, מלח ופלפל ומבשלים עוד 3-4 דקות, עד שהכבדים מוכנים אך עדיין עסיסיים.
מגישים מיד עם פיתות או חלה, טחינה, עמבה, סחוג וסלטים טריים.
בתיאבון!