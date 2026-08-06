חברת זוגלובק מפרסמת הודעה לציבור ומבקשת ליידע כי נפלה טעות ייצור בחלק קטן מאריזות המוצר "סרוולד בסגנון צרפתי" במשקל 150 גרם.

בשל התקלה, לא הודבקה התווית האחורית על גבי האריזות. תווית זו מכילה מידע חיוני לצרכן, ובו הנחיות השימוש, רכיבי המוצר, ערכים תזונתיים וסימון אלרגנים.

פרטי המוצר שנקרא להחזרה

שם המוצר: סרוולד בסגנון צרפתי (150 גרם).

ברקוד: 7290109581590.

תאריכי לשימוש עד והשעות: 20/11/26 משעה 22:30 עד 23:59 21/11/26 משעה 00:00 עד 02:00.

בחברה מבהירים כי צרכן שברשותו מוצר ללא תווית אחורית מתבקש שלא לצרוך אותו, ולפנות לשירות הצרכנים של החברה על מנת להחזירו ולקבל שובר זיכוי.