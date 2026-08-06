שני תושבי השומרון נכנסו בטעות לג'נין - והותקפו

אירוע חריג: שני אזרחים ישראלים נכנסו בשוגג לג'נין, כשהם הותקפו על ידי מחבלים שיידו לעברם לבנה. כתוצאה נגרם נזק לרכב, אך האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף.

בצה"ל אמרו כי האזרחים חברו לכוח צה״ל תוך זמן קצר במעבר גלבוע. לאחר קבלת הדיווח, כוחות צה"ל קפצו לפעילות ומעצר מבוקשים במרחב העיר. מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל מדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק".

השניים היו אם ובן, תושבי השומרון, אשר היו בדרכם למפגש עם חברים בעפולה. במהלך הנסיעה נקלעו השניים לפקק, ורק אז התברר כי אפליקציית הניווט הובילה אותם לתוך ג'נין. כאשר התנועה החלה להשתחרר, התגודדו סביב רכבם עשרות ערבים, שניסו לפתוח את דלתות הרכב, יידו אבנים, ניסו לעצור את הרכב ולבצע בהם לינץ'.

האם יצרה קשר עם מוקד הביטחון של מועצה אזורית שומרון והמוקדניות הכווינו אותה החוצה וליוו אותה בשיחה. האם האיצה את הרכב והצליחה להימלט מהמקום יחד עם בנה ללא פגע, אולם תוך פגיעה קשה לרכב.

האם, העובדת עם מתמודדי נפש, סיפרה כי "אני והבן שלי הבכור רצינו להגיע לעפולה למפגש עם חברים. תוך כדי נסיעה, כשהיינו בפקק, הבנתי שטעינו בדרך ושהוויז לקח אותנו לג'נין. כשנגמר הפקק התחילו להתקרב אלינו עשרות ערבים, ניסו לפתוח את הדלתות, זרקו עלינו אבנים וניסו לעצור אותנו. נסעתי בכל המהירות והצלחתי לצאת משם עם הבן שלי. ברוך ה' שניצלנו".