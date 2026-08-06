שלמה פילבר בתחזית מדאיגה: "יירדו ל-6 מנדטים"

( Olivier Fitoussi / פלאש90 )

הסוקר ויועץ האסטרטגיה שלמה פילבר חושף את מה שהוא מגדיר כתוכנית עבודה מתוכננת של השמאל, שמטרתה לפרק את גוש הימין ולהביא לאובדן מנדטים בקרב הציבור החרדי. בשיחה שקים בתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו גלי ישראל, הסביר פילבר את המנגנון שעומד מאחורי הניסיונות לפגוע בכוחן של המפלגות החרדיות: "הם מנסים כל הזמן לפרק את גוש הימין, והפירוק האחרון מגיע עכשיו לחרדים. המשימה שלהם עכשיו היא לעשות דיכוי הצבעה בחרדים, שמבוסס על שני שלבים: אחד, לסכסך בין החרדים לבין עצמם ובכך לדכא הצבעה, ובמקביל לבנות מפלגות קש שלא עוברות את אחוז החסימה – רק כדי שיישרפו מנדטים".

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פילבר התייחס גם לנתוני הסקרים האחרונים ולמגמות שלטענתו מונעות משיקולים אסטרטגיים וממומנות בסכומי עתק: "במסגרת הזו הפרויקט החדש בסקרים עכשיו הוא להוריד את ש״ס לשישה מנדטים. המציאו את זה עם הרבה כסף ועם הרבה יחצנים חרדים".

בדבריו מתח פילבר ביקורת חריפה גם על גורמים בתוך המגזר החרדי עצמו, שלדבריו משתפים פעולה עם אותם מהלכים: "צריך להגיד גם בהרבה אכזבה, יש הרבה מאוד משתכרים ומשת"פים בתוך הציבור החרדי, שבשביל כסף של השמאל פוגעים במחנה של עצמם".