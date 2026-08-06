התמונה שמשגעת את הרשת: האם זנדאיה בהריון?

זנדאיה בהריון ( צילום: פפארצי )

תמונה אחת הצליחה בימים האחרונים להסעיר את הרשת. בתמונה, שנראית אמיתית לחלוטין, נראית זנדאיה כשהיא לכאורה בהיריון - ורבים היו בטוחים שמדובר בחשיפה מפתיעה של השחקנית ושל בן זוגה, טום הולנד.

אלא שלאחר שהתמונה החלה להתפשט ברשתות החברתיות ולגרוף אלפי שיתופים ותגובות, התברר כי כלל לא מדובר בתמונה אמיתית, אלא ביצירת בינה מלאכותית (AI), שנראתה משכנעת במיוחד והצליחה להטעות לא מעט גולשים. דווקא בשיא הקריירה הסערה מגיעה בתקופה שבה השניים נמצאים במרכז הכותרות גם בזכות הקריירה שלהם. בימים אלה טום הולנד וזנדאיה מככבים בשניים מהסרטים הגדולים והמדוברים של הקיץ - "ספיידרמן: יום חדש" ו"האודיסאה", וממשיכים לבסס את מעמדם כאחד הזוגות החזקים והמעניינים בהוליווד.

טום וזנדאיה ( צילום: שטארסטוק )

השניים הכירו על סט הצילומים של סרטי "ספיידרמן", שם החלה החברות ביניהם, שלימים הפכה לזוגיות. כיום הם נחשבים לאחד הזוגות האהובים, המצליחים והמסוקרים ביותר בהוליווד, כשמעריצים ברחבי העולם עוקבים אחר כל הופעה פומבית או עדכון קטן מחייהם.

בשנה האחרונה אף נפוצו דיווחים כי השניים נישאו בסתר, לאחר שבני הזוג ומקורבים אליהם פיזרו לאורך הזמן רמזים שונים שעוררו לא מעט ספקולציות.

השמועות רק התגברו

גם העובדה שלפני זמן לא רב זנדאיה רמזה כי היא מתכננת לקחת בעתיד הפסקה מסוימת מהעבודה ולהקדיש יותר זמן לחייה האישיים, גרמה לחלק מהגולשים לקשר בין הדברים - אף שאין כל מידע שמחבר בין ההצהרה ההיא לבין השמועות החדשות.

נכון לעכשיו, אין כל הודעה רשמית מצד זנדאיה או טום הולנד על היריון, והתמונה שהצליחה לשגע את הרשת התבררה כיצירת AI בלבד.