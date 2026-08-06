אמילי עמרוסי שוברת שתיקה פוליטית

( משה שי/פלאש90 )

חמישה שבועות בלבד לפני מועד הגשת הרשימות לבחירות, העיתונאית והסופרת אמילי עמרוסי מפרסמת קריאה נוקבת ומפורטת לאנשי ציבור מגוונים מהימין והמרכז, ודורשת מהם להניח את האגו בצד ולהתאחד לרשימה אחת שתייצג את מצביעי "גוש האמצע".

בשורה של שמות שהציגה לפי סדר הא"ב, מנתה עמרוסי שורה ארוכה של דמויות ובהן יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, עמיחי אתאלי, דוידי בן ציון, עליזה בלוך, בני גנץ, ללי דרעי, יועז הנדל, שרה העצני-כהן, שרן השכל, עינת וילף, עופר וינטר, ירון זליכה, חילי טרופר, חגי לובר, חזי נחמה, אליסף פרץ, מנחם קלמנזון, שבות רענן, שירה שפירא, איילת שקד ודדי שמחי. "אנא, היכנסו לאיזה חדר, וצאו משם אחרי שיש רשימה אחת, עשן לבן בוקע מאוזניכם, ומגש הכיבוד חוסל", כתבה עמרוסי. "אני מפסיקה את הצום הפוליטי הארוך שלי כדי לצרוח: תגידו, אתם סתומים? אני ימנית ואני כותבת בשם מצביעי גוש האמצע". "מצביעים שמשוועים למנהיגות שלא הייתה על ההגה בשמחת תורה" בדבריה פירטה עמרוסי את דיוקנו של הציבור שלדבריה מחפש בית פוליטי חדש: ימניים שמבסוטים מעשיית הקואליציה אך מתוסכלים בסוגיית חוק הגיוס, שמאלנים ששינו את תפיסת עולמם, וציוניים שמשוועים למנהיגות שלא הייתה על ההגה באסון שבעה באוקטובר.

עוד באותו נושא מזל טוב: אשת התקשורת אמילי עמרוסי בבשורה מרגשת חדשות סרוגים

"אנחנו ישראלים שרוצים ממשלת אחדות רחבה, שיריבו בה כמו בשולחן שבת משפחתי: מריבות מושחזות, אבל בלי לשרוף את הבית", הסבירה. "ישראלים שעייפים ממילואים ומאוהבים בדגל, שחולים על צה"ל ושנושאים עיניים יראות להר המוריה ולהר הרצל".

עמרוסי הדגישה כי במפלגה כזו צריכים לכהן שליחי ציבור בעלי דף הרשעות נקי שלא עבר במוחם לעזוב את הארץ, ושאין להם קשר למחדל השבעה באוקטובר. לדבריה, נדרשת הנהגה שאינה פוסלת מגזרים ואינה שופכת רעל, אלא פועלת לתיקון החינוך, הבריאות וחיזוק הביטחון.

את דבריה חתמה בקריאה דחופה לאיחוד שורות: "תתאחדו. תסדרו את הסדר לפי סקר מוסכם, הטלת מטבע או בהגרלה. אם כל אחד יגיד מעצמו שהוא לא צריך יותר ממקום ריאלי – תהיה לנו נבחרת. ואנחנו המצביעים נדע שאלו האנשים ששמים את טובת עמם לפני טובתם האישית".