הערב (חמישי) ישודר פרק חדש של "חתונה ממבט ראשון" בקשת 12, והפעם הזוגות מגיעים לקוסטא ברווה לקראת ההחלטות הגורליות. בהצצה שהגיעה לידינו, נחשפת שיחה מרתקת בין נועה וארי לבין ניב ואסף, שבה עולים נושאים רגישים על דרמה, תקשורת ומה שקורה מאחורי הקלעים.

השיחה נפתחת כשניב שואלת את נועה האם היא דרמטית. "למה, אני דרמטית? מה? אני... אתה יכול להגיד באמת", משיבה נועה לארי בתמיהה. ארי מנסה להרגיע: "לא, לא, לא, היא לא דרמטית". אך נועה לא מוכנה להשאיר את זה כך: "אתה באמת יכול להגיד".

"דרמה זה ספקטרום"

ארי מציע הגדרה מעניינת: "טוב, דרמה זה ספקטרום, זה... זה לא או שאתה כן או שאתה לא, זה ספקטרום". הוא מסביר שהדרמה מתקשרת לכך שקשה לנועה להעביר דברים מהר. "כמוך, מאמי. נכון", מגיבה נועה.

אסף מצטרף לשיחה ומציע את הגדרתו: "דרמה זה שלא מעבירים, שנשארים בזה, שנותנים לזה יותר מדי מקום". נועה מסכימה: "זה ממש נכון, כי זה מתחבר לי לזה שהייתה לנו שיחה שארי אמר לי: 'אני צריך כל יום לפחות שעה, שעה וחצי...'"

ארי מתנגד מיד: "לא, לא, לא. לא, זה לא נכון". כשנועה מתעקשת שזה כן נכון, הוא מבהיר: "קודם כול... שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. מאוד חשוב לי... את מספרת פה זה והעובדות לא נכונות. זה מוציא אותי כאילו איזה מישהו ש..."

הגילוי המפתיע: "אנחנו לא גרים ביחד"

נועה מנסה להסביר: "מוציא אותך מה? אתה אוהב לדבר על דברים יותר לעומק". אך ארי מתעקש: "אני אוהב לדבר על דברים, אבל זה לא נכון. קודם כול, אני ונועה, לא היה לנו זמן בלי המצלמות. נועה ואני, לא היה לנו זמן..."

ניב מופתעת: "היה לנו זמן. איך? אתם גרים ביחד, מה זאת אומרת?". ואז מגיע הגילוי המפתיע: "אנחנו לא גרים ביחד, אנחנו גרים בנפרד", מבהיר ארי. נועה מנסה להתערב: "לא, אנחנו גרנו..." אך השיחה נקטעת.

כזכור, ארי כבר חשף בעבר בשיחה עם בן דוד שלו שהוא ונועה לא גרים ביחד, והסביר שדירתה של נועה נמצאת כ-7 דקות הליכה ממנו בדיזנגוף. הוא שיתף אז על המצב המורכב: "יש לנו רגעים כאילו מאוד קסומים, אבל אנחנו... יש לנו רגעים שאנחנו פשוט לא... כאילו אנחנו לא מתקשרים. אפס תקשורת, לא מדברים".

השיחה בקוסטא ברווה חושפת את המורכבות בקשר בין נועה וארי, שנמצאים כעת בשלב קריטי לקראת ההחלטות הסופיות. הצופים כבר הבחינו בדינמיקה המיוחדת ביניהם - נועה עם המודעות העצמית שלה ("אני יכולה להיות מאוד מעצבנת, אני חיה עם עצמי"), וארי עם הצורך שלו לנתח ולדבר על כל דבר לעומק.

הפרק המלא ישודר הערב בקשת 12, ויגלה האם הזוג יצליח לגשר על הפערים ביניהם או שההחלטה תהיה אחרת.