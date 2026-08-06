המצור מצליח? חברת הנפט הלאומית של איראן מדממת

מכה קשה לכיסו של המשטר האיראני, על פי דיווח בערוץ אל-ערביה הסעודי, חשבונות הבנק של חברת הנפט הלאומית של איראן, המנהלת את כלל קידוחי הנפט במדינה וייצואו אל השוק הבינלאומי, הוקפאו בעקבות חובות כבדים.

בנק התעשייה והקידוחים, הבנק הממשלתי דרכו איראן מרכזת כספים אל חיפושי וקידוחי נפט וגז ממקורות פנימיים וחיצוניים, הודיע במפתיע על הקפאה מלאה של כלל חשבונות הבנק של חברת הנפט הלאומית של איראן, בעקבות חובות כבדים שהצטברו במהלך החודשים האחרונים בעקבות המצור של ארצות הברית.

החוב תפח משמעותית לאורך החודשים האחרונים משתי סיבות, ראשית מחסור בהכנסות בעקבות האינפלציה הגואה במדינה. החוב שעומד כעת על 17 מיליארד דולר, שווה ליותר מ-700 טריליון במטבע המקומי.

על פי הדיווחים מדובר בחוב שמורכב מניירות חוב ממשלתיים איראניים והשקעות זרות, ככל הנראה סיניות בתעשייה האיראנית.

ראש חברת הנפט הלאומית קיבל את ההודעה על הקפאת חשבונות הבנק על ידי המדינה בצער והודיע: "אנו מקווים שעם סיום המלחמה, גם מצב זה יוכל לחזור לקדמותו, וחברת הנפט הלאומית תוכל לחזור לפעילות רגילה ותורמת".