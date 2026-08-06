"תעצרו את טראמפ - או שנכה בכם": איראן באיום דרמטי למדינות המפרץ

בדרך להסלמה חריגה? איראן פתחה בקמפיין דיפלומטי אינטנסיבי מול מדינות המפרץ הפרסי, בה דרשה מהם לפעול לשכנע את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעצור את התקפות האמריקניות נגד איראן ולחזור למשא ומתן. בטהרן איימו כי אם לא "יעצרו את טראמפ", איראן תתקוף את תשתיות הנפט, החשמל והמים של המדינות השכנות.

לפי הדיווח שפורסם היום (חמישי) ברשת רויטרס, המסרים האיראנים הועברו במסגרת סדרת מגעים דיפלומטיים בדרגים הגבוהים ביותר, שהתחילו ב-28 ביולי - אחרי שטראמפ איים לפגוע בתשתיות האנרגיה של איראן. האזהרה האיראנית כללה יום מפורש לפגוע במתקני אנרגיה, שדות נפט, בתי זיקוק, רשתות חשמל, תשתיות מים ורשתות תחבורה של מדינות המפרץ.

גורמים איראניים ציינו כי שר החוץ עבאס עראקצ'י גם שוחח על הנושא עם שרי החוץ של סעודיה, טורקיה וקטאר, וכן עם מפקד צבא פקיסטן. בשיחות עראקצ'י הבהיר כי "אנחנו מוכנים להגיב, אך מציאת פתרון דיפלומטי היא הדרך הטובה ביותר למנוע הסלמה והרס ברחבי האזור".

במקביל, גורמים במפרץ אמרו כי המסרים ניתנו לכל מדינות האזור, אך האיומים התמקדו בעיקר בסעודיה וקטאר - הנחשבות כבנות הברית הקרובות של ארה"ב באזור. לדבריהם, "האזהרה האיראנית הייתה חסרת תקדים: אם ארה"ב תפגע בתשתיות של איראן, הם יגיבו בתקיפה של תשתיות אנרגיה במפרץ ויעדים אזוריים נוספים".