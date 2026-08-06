השירות המטאורולוגי בבשורה טובה שתתהפך בקרוב

סוף השבוע הקרוב יביא עמו בשורה חיובית והקלה מסוימת בעומסי החום הכבדים. מזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה, כאשר באזורי ההרים הטמפרטורות אף יהיו נמוכות מעט מהממוצע. לצד ההקלה בחום, השירות המטאורולוגי מזהיר כי הים התיכון יעשה מסוכן לרחצה, וקורא לציבור לעקוב אחר ההנחיות ולנקוט בזהירות.

עם זאת, הפוגה זו תהיה קצרה בלבד. כבר בראשית השבוע הבא צפויה מגמת התחממות הדרגתית, שמחציתה השנייה של השבוע תביא עמה גל חום נוסף. במחצית השנייה של השבוע יהיה חם מהרגיל במידה ניכרת בהרים ובפנים הארץ, ועומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב חלקי הארץ.