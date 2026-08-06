יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על נתן גושן

נתן גושן הוא ללא ספק אחד הקולות המיוחדים והמשפיעים שצמחו בפסקול הישראלי בשורה של השנים האחרונות. עם כתיבה כנה, לחנים שנכנסים ישר ללב ושילוב ייחודי בין פופ מודרני לעומק רוחני, הוא מצליח לגעת במאות אלפי מאזינים.

לכבוד יום הולדתו של נתן גושן, קבצנו 10 עובדות ששווה להכיר על הדרך, היצירה והחיים שלו:

1. החיפוש הרוחני שהתחיל מוקדם: גושן נולד וגדל בלוד למשפחה חילונית. בגיל 14 עבר תהליך עמוק של חזרה בתשובה, עזב את הבית ועבר להתגורר לתקופה בשכונת מאה שערים בירושלים. החיפוש העצמי הזה מעצב את תפיסת עולמו והטקסטים שלו עד היום.

2. פריצה מטאורית ב-2011: הסינגל הראשון שלו, "כל מה שיש לי", הפך מיד עם יציאתו ללהיט ענק בכל תחנות הרדיו. כבר בשנת הבכורה שלו במוזיקה הוא קטף את תוארי "זמר השנה" ו"פריצת השנה".

3. כותב לא רק לעצמו: מעבר לקריירת הסולו המצליחה, גושן הוא אחד הכותבים והמלחינים המבוקשים בתעשייה. הוא חתום על להיטים גדולים של אמנים אחרים, כמו "עד מחר" של לירן דנינו, ושיתופי פעולה עם אמיר דדון, רוני דלומי ואחרי

.4. ההצלחה הבינלאומית שכבשה את אירופה: השיר שלו "Thinking About It (Let It Go)" זכה לגרסת רמיקס של ה-DJ הצרפתי Kungs. השיר הפך ללהיט בינלאומי היסטרי, הגיע למעמד של תקליט פלטינה וזהב במדינות כמו הולנד, דנמרק ונורווגיה, וגרף עשרות מיליוני השמעות ברחבי העולם.

5. נכנס לנעלי שחקן בקולנוע: בשנת 2018 עשה גושן את הבכורה הקולנועית שלו כשכיכב בתפקיד ראשי בסרטו של אבי נשר, "סיפור אחר". משחקו זכה לשבחים רבים מצד המבקרים והקהל כאחד.

6. הדואט שהרעיד את הלבבות: החיבור בינו לבין ישי ריבו הוליד את השיר "נפשי" – דואט מרגש שהפך לנכס צאן ברזל במוזיקה היהודית והישראלית כאחד, וזכה למיליוני צפיות ופרסים.

7. כותב מהלב והשורשים: הטקסטים של גושן מתאפיינים בשילוב ייחודי בין שפת רחוב יומיומית ופשוטה לבין מוטיבים עמוקים מהמקורות היהודיים, תפילה, געגוע וחשבון נפש גלוי.

8. הכובע שהפך לסמל: בתחילת הדרך, הופעתו החזותית שכללה כובע שוליים אופייני וגיטרה אקוסטית הפכה לסימן ההיכר שלו.

9. פרק חדש בחיים האישיים: בשנת 2021 נישא לתהילה לוי בטקס מרגש. בשנים האחרונות השניים הורחבו את המשפחה והפכו להורים – שלב שהביא עמו נדבך יצירתי ורגשי חדש לשיריו האחרונים, עד שהחליטו להיפרד בשנה האחרונה.

10. ארון תארים מלא: לאורך השנים שחרר מספר אלבומי זהב ופלטינה ("נתן גושן", "מה אם הגעגוע", "דברי איתי יותר", "באתי לחלום") וזכה בפרס אקו"ם לזמר ומלחין השנה.