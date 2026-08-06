סון הר מלך נגד השב"כ: "להדיח את כל המעורבים"

לימור סון הר מלך ( יונתן זינדל/פלאש90 )

חברת הכנסת לימור סון הר מלך פנתה היום (חמישי) לראש השב"כ דוד זיני, בדרישה לפתוח בחקירה מקיפה בעקבות חומרים שלטענתה מעידים על מסירת מידע חסוי לעיתונאי בן כספית ועל ניסיון למנוע את מינויו של אלישע ירד לדובר בלשכתה.

במכתב ששיגרה לזיני טענה חברת הכנסת כי במסגרת הליך משפטי נחשפו ראיות הנוגעות להתנהלות דוברות השב"כ. לדבריה, גורמים בשירות שלפו מידע חסוי הנוגע לירד והעבירו אותו לכספית.

אלישע ירד ( אולפן סרוגים )

"במסגרת הליך משפטי המתנהל בבית המשפט, נחשפו ראיות חד משמעיות המציגות תמונה חמורה של התערבות פסולה, לא חוקית וחסרת תקדים של דוברות השירות לביטחון כללי בעבודתה התקינה של לשכתי הפרלמנטרית", כתבה.

לטענת סון הר מלך, המידע שהועבר שימש כדי לפגוע במינויו של ירד ובפעילות לשכתה. "מידע זה, שנשלח נגד עובד לשכתי וחוסה תחת חיסיון מלא על פי חוק מידע פלילי ותקנת השבים, שימש כלי ניגוח תקשורתי במטרה לסכל את מינויו של ירד לדובר בלשכתי ולפגוע בפעילותי הפרלמנטרית ובמחנה הלאומי כולו", טענה.

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חברת הכנסת דרשה מזיני להורות על בדיקה של שרשרת הפיקוד ושל כלל הגורמים שלטענתה היו מעורבים באישור ובהעברת המידע. בנוסף דרשה להדיח את עובדי השירות שנמצא כי היו מעורבים במעשה.

"אני דורשת הדחה מיידית מתפקידם של כלל הגורמים אשר היו מעורבים בהוצאת המידע החסוי, במסירתו לעיתונאי ובניסיון ההתערבות בעבודת הלשכה", כתבה.

דרישתה השלישית הייתה להעביר את ממצאי הבדיקה לגורמי החקירה המוסמכים, כדי לבחון אם יש מקום לפתוח בהליך פלילי נגד המעורבים. "יש להעביר את ממצאי הבדיקה לגורמי החקירה המוסמכים לצורך מיצוי הדין הפלילי עם העובדים שסרחו", הוסיפה.

בסיום המכתב כתבה סון הר מלך: "ארגון ביטחוני אינו יכול לשמש ככלי במשחק פוליטי, ולא אשלים עם מציאות שבה גורמים בשב"כ מנסים להכתיב את הרכב הלשכה שלי"