תביעתו נדחתה: כתב הארץ ישלם ליאיר נתניהו ולליכוד

בית משפט השלום בתל אביב־יפו דחה היום (חמישי) את תביעת לשון הרע שהגיש העיתונאי וכותב הטורים ב"הארץ", יוסי קליין, נגד יאיר נתניהו ומפלגת הליכוד. השופט רונן אילן חייב את קליין לשלם לכל אחד מהנתבעים הוצאות בסך 15 אלף שקל, ובסך הכול 30 אלף שקל.

התביעה, שהוגשה על סך 314,963.88 שקל, עסקה בפרסומים שהופצו ברשת X בפברואר 2023. ברקע עמדה רשימת דעה שפרסם קליין בעיתון "הארץ" תחת הכותרת "שימו לב: 1933 כבר כאן", ובה התייחס למחאה נגד הממשלה ולהסלמה אפשרית של ההפגנות.

יומיים לאחר פרסום הטור פרסם העיתונאי יאיר לוי ציוץ ובו דברים שנחזו להיות ציטוט מתוך הטור. בהמשך פרסם הליכוד כי הגיש תלונה למשטרה נגד קליין ואחרים בעקבות מה שהמפלגה הגדירה כדברי הסתה וקריאות למרי אזרחי. יאיר נתניהו שיתף את הפרסום של הליכוד.

קליין טען בתביעה כי דבריו סולפו וכי הפרסומים הציגו אותו כמי שמעודד אלימות. בית המשפט קיבל את טענתו שלפיה הציטוט שפרסם לוי אכן סילף את דבריו, באופן שהציג אותו כמי שמצטער על כך שלא נשפך דם.

עם זאת, השופט קבע כי קליין לא הוכיח שהליכוד או יאיר נתניהו פרסמו את הציטוט המסולף. לפי פסק הדין, הפרסום של הליכוד כלל רק קטע מהציוץ של לוי, והקטע שפורסם לא כלל את הציטוט שנמצא כמסלף את דבריו של קליין.

בית המשפט קבע כי הפרסום של הליכוד לא הציג כעובדה את הטענה שקליין מטיף לאלימות, אלא ביטא את עמדתה של המפלגה בנוגע לטור שכתב. עוד נקבע כי הקורא הסביר היה מבין שמדובר בהבעת דעה שנמסרה על ידי מפלגה בעיצומו של ויכוח ציבורי ופוליטי. בשל כך נקבע כי הפרסום אינו מהווה לשון הרע.