"יש לי נשק תמיד": נעצר תושב מזרח י-ם שאיים לרצוח את צבי סוכות

תושב מזרח ירושלים נעצר היום (חמישי) לאחר שאיים ברצח על ח"כ צבי סוכות ושלח לו תמונות של נשק ותחמושת. המשטרה עצרה את החשוד וחוקרת אותו על האיום ברצח, תוך גביית עדות מסוכות שקיבל את האיומים.

החשוד, טרזן חמאד בן ה-25, שלח לחשבון הפייסבוק של סוכות הודעה שבה הופיעו תמונות של נשק ותחמושת, לצד הכיתוב: "יש לי נשק תמיד, אני מטייל בלי בידוק ביטחוני, אני אהרוג אותך כשאני אראה אותך".

בעקבות האיומים ביצעו הכנסת ומשטרת ישראל הערכת מצב, שבסיומה הוחלט להעלות את רמת האיום על סוכות לדרגה 4, לצד תגבור האבטחה והחמרת סידורי הביטחון המלווים אותו.

על פי לשכתו של סוכות, האיומים הגיעו לאחר סדרת סיורים שערך בבתי ספר במגזר הערבי במסגרת פעילותו הפרלמנטרית וכן המאבק בפרוטקשן. לדבריו, התקבלו מספר הודעות מאיימות, ובהן גם תמונות של כלי נשק.

"אני מברך את משטרת ישראל על הפעולה המהירה ועל מעצר החשוד. האיומים הללו לא ירתיעו אותי ולא ימנעו ממני להמשיך לבצע את שליחותי הציבורית" מסר סוכות. "האלימות, הפשיעה ומצבורי הנשק הבלתי חוקיים במגזר הערבי הם איום חמור על ביטחון אזרחי ישראל, ואמשיך לפעול נגדם בכל הכוח. מי שחושב שאיומים ישתיקו אותי – טועה".