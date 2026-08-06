בהר חברון ובכביש 5: 3 מוקדי שריפה ביו"ש

3 מוקדי שריפה ביו"ש ( כבאות והצלה ארצי )

אש ועשן בהתיישבות. שלושה מוקדי שריפות ביהודה ושומרון, בהר חברון, בחברון ובאזור אריאל.

הבוקר פרסמנו בסרוגים על שריפה בגבעה 26 צפונית לקרית ארבע שם ממשיכות פעולות הכיבוי. ביישוב מעלה עמוס במועצה האזורית גוש עציון עלה באש מבנה יביל המשמש למגורים ונשרף כליל. במקביל, ביישוב בית דרור פועלים כ-14 צוותים פועלים במקום במאמץ לבלום את התקדמות האש שנעה בחסות הרוחות. עדיין לא הושגה שליטה. בתוך כך, לוחמי האש מתחנה אזורית שומרון פועלים בשעה זו בשריפה שהחלה בכביש 5 בשומרון, בשל רכב שנשרף והתפשטה לשטח פתוח לצידי הכביש. באירוע פועלים חמישה צוותים, וישנה השפעה על תנועת הרכבים בכביש. המשטרה סגרה לתנועה את כביש חוצה שומרון לכיוון מערב על מנת לאפשר ביצוע פעולות של לוחמי האש במקום ומניעת סיכון למשתמשי הדרך.

טפסר משנה תמיר ארז מפקד תחנה אזורית יהודה מסר: "מאז שעות הצהריים המוקדמות אנו פועלים במספר אירועים משמעותיים בגזרה. תחילה פעלנו בגבעה 26 בקרית ארבע, שם בלמנו את האש בטרם הגיע לקו הבתים.

לאחר מכן קיבלנו את הדיווח על השריפה סמוך ליישוב בית דרור, והסטנו לשם צוותים רבים כולל סיוע ממחוז דרום על מנת לתת מענה משמעותי לשריפה. במקביל פעלנו בשריפה ביישוב מעלה עמוס, שם עלה באש קרוואן המשמש למגורי חיילים סמוך לכניסה ליישוב, הצוותים השיגו שליטה על האש ואין באירוע נפגעים. באירוע זה נפתחה חקירה לבדיקת נסיבות פרוץ השריפה."