סגן הנשיא על נתניהו: קיימנו שיחה "נעימה אך ישירה" 

סגן הנשיא של דונלד טראמפ, ג'יי די ואנס, חשף בראיון לפוקס ניוז את טיב היחסים בינו ובין ראש הממשלה נתניהו, והתייחס לדיווחים על 'שיחה קשה וטעונה' בין השניים, בזמן ביקורו של ראש הממשלה בבית הלבן.

ואנס נשאל על הדיווחים כי התנהלה שיחה קשה בין השניים בעת ביקור ראש הממשלה, לאחר שואנס העביר ביקורת לא מבוטלת על ממשלת ישראל, בזמן שקידם את מזכר ההבנות והסכמת האש עם איראן.

ואנס אף תקף ואמר בעת מסיבת עיתונאים כי 'אני לא חושב שישראל צריכה לתקוף את הנשיא טראמפ, המנהיג העולמי היחיד שעוד עומד לצידם'.

סגן הנשיא כפר בתיאורים שהוצמדו לשיחה וטען כך: "הוא לא התעמת איתי, הייתה לנו שיחה נעימה וכנה. כמו שאמרתי שוב ושוב, ישראל הייתה שותפה נהדרת והם בעלי ברית של ארה"ב".

"אך כמו כל בעלת ברית אחרת, לפעמים יש לנו חילוקי דעות, אני חושב שהתקשורת האמריקאית מרותקת מהדינמיקה אבל המציאות הפשוטה היא שהעבודה שלי היא לשים את האינטרסים של אמריקה במקום הראשון. כשהאינטרסים שלנו מקבילים אנחנו מדברים על איך להשיג את המטרות האלה יחד".

"וכאשר נקודת המבט שלי שונה מזו של ראש ממשלת ישראל, אנחנו מנהלים על זה שיחה כנה, הייתי מתאר את זה בתור שיחה נעימה אך ישירה".