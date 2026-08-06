הישג לאיראן: תכריז על שליטה במצרי הורמוז

המשטר האיראני והשלטונות העואניים גיבשו באופן מלא הסכמות לשליטה במצרי הורמוז, נתיב המים הקריטי דרכו עובר כחמישית מהנפט העולמי. על פי דיווחים מגורמים מקורבים להליך, איראן ועומאן יכריזו על ההסכמות הזמניות בקרוב, ייתכן כבר תוך שעות.

זו איננה הפעם הראשונה בימים האחרונים בה מדווח כי גובשו הסכמות, אך מספר סימנים מצביעים על כך שהפעם ייתכן והדבר יתממש סופית. בניגוד לדיווחים קודמים על התקדמות חיובית במגעים, דיווח זה טוען כי המגעים מומשו, ההסכם גובש וצפויה הכרזה בזמן הקרוב.

מעבר לכך הובהר כי שתי המדינות מכינות בעת הזאת הודעה והצהרה משותפת בנושא, וכי שני הצדדים הסכימו להחיל את ההסכם ל-60 יום, כפיילוט ראשוני, במידה והדבר יצליח ההסכם שמדווח כמוטה לחלוטין לטובת איראן, צפוי להפוך לקבוע.

על פי הדיווחים, ההסכם קובע נתיב שיט דרך הורמוז שינוהל ב'אופן משותף' על ידי איראן ועומאן, אך איראן על פי הדיווחים תחזיק בזכות ווטו, ותימסר לה זהות כל ספינה שנכנסת למפרץ הפרסי או מבקשת לצאת ממנו, והדבר ידרוש אישור ממפקדות היום של משמרות המהפכה.