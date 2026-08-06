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חדשות צבא ובטחון

הצפון בוער: צה"ל פתח בגל תקיפות חדש בלבנון

הפסקת האש בלבנון ממשיכה להתפרק, לאחר שמוקדם יותר הותר לפרסום על אירוע קשה של שני חיילים שנהרגו בבית ממולכד בלבנון, ועוד מספר לוחמים שנפצעו, צה"ל תוקף כעת בעמוק השטח

06.08.26
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תקיפה בלבנון (צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית)

מטוסי קרב של חיל האוויר מבצעים כעת תקיפות בדרום לבנון, ייתכן התקיפות העצימות ביותר במדינה מאז הכרזת הפסקת האש לפני חודשים.

התקיפה בלבנון

התקיפות מגיעות לאחר שמוקדם יותר היום, הותרה לפרסום על ידי צה"ל זהותם של שני לוחמים שנפלו בדרום לבנון, בעקבות פיצוץ בניין שמולכד על ידי חיזבאללה.

רס"ן (מיל') הראל בירנשטוק ורס"ם (מיל') תמיר וקנין נפלו בפיצוץ מטען במהלך סריקות במבנה ממולכד במרחב מג'דל זון, 4 חיילים נוספים נפצעו קשה באירוע.

במהלך היממות האחרונות, בעקבות הפרות מרובות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור, תקפה ישראל מספר גובר של פעמים, במה שהופכים לימי קרב עקביים בגזרת הצפון.

התקיפה בלבנון

דובר צה"ל מסר: "בתגובה לתקרית אתמול (ד'), בה נפלו רס״ן (מיל׳) הראל בירנשטוק ז״ל ורס״ם (מיל׳) תמיר וקנין ז״ל, ונפצעו ארבעה לוחמי צה"ל באורח קשה כתוצאה מפיצוץ במרחב מג'דל זון, צה"ל תקף ביממה האחרונה תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים שונים בדרום לבנון.

בין התשתיות שהותקפו: מחסני אמצעי לחימה, מפקדה ותשתיות טרור נוספות.

כוחות צה"ל ממשיכים להיות פרוסים במרחב הביטחוני בדרום לבנון בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

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