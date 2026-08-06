הצפון בוער: צה"ל פתח בגל תקיפות חדש בלבנון

מטוסי קרב של חיל האוויר מבצעים כעת תקיפות בדרום לבנון, ייתכן התקיפות העצימות ביותר במדינה מאז הכרזת הפסקת האש לפני חודשים.

התקיפות מגיעות לאחר שמוקדם יותר היום, הותרה לפרסום על ידי צה"ל זהותם של שני לוחמים שנפלו בדרום לבנון, בעקבות פיצוץ בניין שמולכד על ידי חיזבאללה.

רס"ן (מיל') הראל בירנשטוק ורס"ם (מיל') תמיר וקנין נפלו בפיצוץ מטען במהלך סריקות במבנה ממולכד במרחב מג'דל זון, 4 חיילים נוספים נפצעו קשה באירוע.

במהלך היממות האחרונות, בעקבות הפרות מרובות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור, תקפה ישראל מספר גובר של פעמים, במה שהופכים לימי קרב עקביים בגזרת הצפון.