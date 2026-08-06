בהשראת מטוס ריגול: מכונית-העל שחוזרת לעידן האנלוגי

ה-Blackbird ( צילום: יצרן )

בזמן שיצרניות מכוניות-העל מתחרות ביניהן על מערכות הנעה חשמליות, מנועים היברידיים, מסכי ענק וטכנולוגיות נהיגה מתקדמות, הנסי האמריקנית בחרה לנוע דווקא בכיוון ההפוך. החברה מטקסס חשפה את ה-Blackbird, מכונית-על חדשה שמוותרת במכוון על טורבו, סיוע חשמלי ותצוגות דיגיטליות, ומחזירה למרכז את הנהג, המנוע ותיבת ההילוכים הידנית.

ה-Blackbird היא מכונית-העל השלישית שפיתחה הנסי, אחרי ה-Venom GT וה-Venom F5. אלא שבניגוד לשתיים הקודמות, שנבנו בין היתר כדי לרדוף אחר שיאי מהירות והספק, הדגם החדש שם דגש על חוויית נהיגה מכנית וישירה יותר. במרכזו נמצא מנוע V8 חדש בנפח 6.2 ליטרים, שפותח בשיתוף חברת ההנדסה Ilmor. מדובר במנוע אטמוספרי לחלוטין, ללא מגדשי טורבו וללא מערכת היברידית. בהנסי מעריכים כי המנוע יפיק בין 800 ל-850 כוחות סוס ויוכל להסתובב במהירות של יותר מ-9,000 סל"ד. הכוח יועבר לגלגלים האחוריים בלבד באמצעות תיבת הילוכים ידנית בעלת שישה הילוכים ומסילה חשופה לידית ההילוכים, בסגנון שהיה נפוץ בעבר במכוניות ספורט אקזוטיות. לפי נתוני היצרנית, ה-Blackbird צפויה להאיץ מ0 ל-100 בתוך כ-2.5 שניות. המהירות המרבית המתוכננת עומדת על 220 מייל לשעה, שהם כ-354 קמ"ש. אלה נתונים נמוכים מאלה של ה-Venom F5 הקיצונית, אך במקרה הזה המטרה אינה בהכרח להיות המכונית החזקה או המהירה ביותר בעולם, אלא להציע קשר ישיר יותר בין הנהג למכונה.

ה-Blackbird ( צילום: יצרן )

שמה של המכונית נלקח ממטוס הריגול האמריקני לוקהיד SR-71 Blackbird, שנחשב במשך שנים לאחד מכלי הטיס המהירים והמרשימים שנבנו. ההשראה אינה מסתכמת בשם בלבד. המרכב קיבל פרופורציות ארוכות ונמוכות וקו חד העובר לאורך הצדדים, שנועד להזכיר את מבנה גוף המטוס.

בחלקה האחורי שולבו גם מייצבים אנכיים אקטיביים. לפי הפרסום, המייצבים מתרוממים אוטומטית במהירות של 71 מייל לשעה, כ-114 קמ"ש, ומוצבים בזווית של 71 מעלות. השימוש החוזר במספר 71 מתייחס הן לדגם המטוס SR-71 והן למספר המכוניות שיוצרו.

גם תא הנוסעים תוכנן בגישה כמעט הפוכה מזו המקובלת במכוניות מודרניות. במקום לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מולטימדיה גדול, הנהג יקבל מד סל"ד אנלוגי מרכזי. על ההגה לא יותקנו כפתורים, ואת המכונית יתניעו באמצעות מפתח פיזי שיש לסובב.

ה-Blackbird ( צילום: יצרן )

ה-Blackbird ( צילום: יצרן )

מי שירצה להשתמש ב-Apple CarPlay יוכל לעשות זאת דרך הטלפון שיונח בתושבת נסתרת. הרעיון הוא לצמצם ככל האפשר את הסחות הדעת ולאפשר לנהג להתמקד בכביש ובהחלפת ההילוכים. למרות הגישה המינימליסטית, בהנסי מבטיחים שימושיות מסוימת, עם מקום לשתי מזוודות בגודל המתאים לעלייה למטוס וארבעה מחזיקי כוסות.

ייצור ה-Blackbird יוגבל ל-71 יחידות בלבד, וכל מכונית תורכב בעבודת יד במפעל החברה בסילי שבטקסס. המחיר ההתחלתי יעמוד על 2.5 מיליון דולר לפני מסים ותוספות, סכום השווה לכ-8 מיליון שקלים לפני מסי יבוא בישראל.

לפי הנסי, יותר משני שלישים ממכסת הייצור כבר הוזמנו. הצגת הבכורה הפומבית של המכונית מתוכננת לאירוע The Quail בקליפורניה ב-14 באוגוסט 2026, בעוד שהמסירות הראשונות ללקוחות צפויות להתחיל בשנת 2029.

ה-Blackbird אולי אינה החזקה ביותר בתולדות הנסי, אך היא עשויה להיות אחת המסקרנות שבהן. הנסי מנסה להוכיח שיש עדיין לקוחות שמוכנים לשלם מיליוני דולרים דווקא עבור מנוע צורח, הנעה אחורית וידית הילוכים אמיתית.