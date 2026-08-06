מהמם: 'צור משלו' בלחן חסידי של אורית איזק

בשיר וקול תודה, נברך לאלהינו
על ארץ חמדה טובה, שהנחיל לאבותינו.
מזון וצידה, השביע לנפשנו
חסדו גבר עלינו, ואמת יי.
צור משלו אכלנו ברכו אמוני, שבענו והותרנו כברכת יי
הפיוט הזה, שבנוי על בסיס ברכת המזון, מוכר מכל שולחן שבת. כשמתחילים לשיר אותו, ישר נזכרים בבית אבא, בשולחן עם אורחים או סתם בארוחה זוגית של זוג צעיר.
הביחד מתוך הלבד
בימים של חיפוש זוגיות, כאשר השאלה "איך ייראה שולחן השבת שלך?" כבר מזמן הפכה לבדיחה שבורה, חבורת חברים לא מוותרת על הניגון והקודש בחיים שלהם. "איפה את/ה שבת?" זו שאלה חוזרת ונשנית, לפעמים עד הרגע האחרון ביום שישי לא ברור היכן תעביר את השבת ועם מי, אבל הניגון נותן כח להמשיך ולשאת את המשא במסע.
לחן חדש ומקורי של אורית איזק מרגש בקלילות שבו ובעיקר בחבורה ששרה ביחד, עם דגש על הביחד בעולם של לבד ובדידות.
צור משלו בלחן חדש
אורית איזק וחברים
אורית איזק, זמרת-יוצרת, ששימשה כסולנית ומקימת להקת אחותי, מהחלוצות ומובילות השינוי בחברה הדתית-לאומית בתחום השירה והיצירה ושמה את השירה הנשית כחלק מרכזי מעולם התרבות הדתי-לאומי, החליטה לצעוד לשלב הבא ויוצאת בקריירת סולו חדשה. המסע המוסיקלי החדש שלה יכלול חומרים מקוריים ואישיים במטרה להגיע לקהל רחב ומגוון מתוך רצון ששיריה ימצאו אוזן ולב לשכון בהם.
אורית עובדת גם כמטפלת במוסיקה ומאמינה בכוח הריפוי של המוסיקה להניע תהליכים ולחבר בין אנשים.
בימי מלחמה אורית מגויסת למילואים לחיזוק רוח החיילים והחיילות ועוברת בבסיסים שונים ברחבי הארץ.
השיר 'צור משלו' הופק על ידי מושיק לנדאו בסגנון חסידי עכשווי, עשיר בכלי נגינה וברבדים. בהקלטות משתתף המתופף המוכשר אסף זמיר שמנגן בין היתר עם האומנים עם נאור כרמי וחיליק פרנק.