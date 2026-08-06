יחסוך המתנה המיותרת: רמזור AI ראשון נכנס לפעולה בארץ

ההמתנה ברמזור אדום כאשר הכביש שמנגד ריק לחלוטין עשויה להפוך בהדרגה לתופעה נדירה יותר. עיריית הרצליה ונתיבי ישראל החלו להפעיל באזור צומת כפר שמריהו מערכת לניהול רמזורים, המבוססת על בינה מלאכותית ונתוני תנועה המתקבלים בזמן אמת.

בניגוד לרמזורים רגילים, שפועלים ברוב המקרים בהתאם ללוחות זמנים ולתוכניות שנקבעו מראש, המערכת החדשה מסוגלת לבחון את מצב התנועה בפועל ולבחור את תוכנית הרמזור המתאימה ביותר באותו הרגע. כשהמטרה היא לצמצם זמני המתנה מיותרים, לשפר את זרימת כלי הרכב ולסייע גם לתחבורה הציבורית לעמוד בלוחות הזמנים.

הטכנולוגיה פותחה בידי חברת הסטארטאפ הישראלית ITC ונבחרה במסגרת מיזם Move2Urban של עיריית הרצליה. אחד היתרונות המרכזיים שלה הוא האפשרות להתקין אותה מבלי לבצע עבודות תשתית משמעותיות בכביש. המערכת מתחברת למצלמות ולבקרי התנועה שכבר מותקנים באזור, ולכן אינה דורשת הטמנת חיישנים חדשים באספלט, חפירות או סגירה ממושכת של נתיבים.

באמצעות טכנולוגיית ראייה ממוחשבת, המערכת עוקבת אחר התנועה במרחק של עד כ-700 מטרים מהצומת. היא מזהה מכוניות פרטיות, אוטובוסים, אופניים והולכי רגל, ומנתחת נתונים כמו מהירות הנסיעה, אורכי התורים וזמני ההמתנה. לדברי החברה, רמת הדיוק של זיהוי התנועה מגיעה ל-99 אחוזים.

על סמך הנתונים שנאספים, המערכת יכולה לעבור באופן אוטומטי בין עשר תוכניות רמזור שונות, במקום להסתפק במספר מצומצם של תוכניות קבועות. כך, לדוגמה, כאשר באחד מצירי התנועה נוצר עומס חריג, ניתן להאריך את האור הירוק בכיוון הנדרש. כאשר הכביש פנוי, המערכת יכולה לצמצם את משך ההמתנה של הנהגים בכיוון השני.

בשלב מתקדם יותר צפויה המערכת לא רק לבחור בין תוכניות קיימות, אלא גם לזהות דפוסי תנועה שחוזרים על עצמם ולהציע תוכניות חדשות. ההמלצות שייווצרו באמצעות למידת מכונה ייבחנו ויאושרו על ידי מהנדסי תנועה לפני שיופעלו בפועל.

הפיילוט בצומת כפר שמריהו יצא לדרך בסוף חודש מאי. במהלך יוני התמקדה המערכת באיסוף נתונים ובלמידת מאפייני התנועה באזור, ובחודש יולי החלה לפעול באופן מלא. בעקבות התוצאות הראשונות החליטה עיריית הרצליה לממן את הרחבת הפרויקט לשלושה צמתים מרכזיים נוספים במהלך החודשים הקרובים.

על פי נתונים שנאספו בידי נתיבי ישראל בעקבות הפעלת הטכנולוגיה ביותר מ-100 צמתים ברחבי הארץ, השימוש במערכת הוביל לקיצור של כ-25 אחוזים בזמני ההמתנה ברמזורים. עוד דווח על ירידה של עד 30 אחוזים באיחורים של אוטובוסים ועל שיפור של יותר מ-20 אחוזים בזרימת התנועה הכללית.

בעיריית הרצליה מסבירים כי השימוש בבינה מלאכותית מאפשר לשדרג את ניהול התנועה בלי להחליף את כל התשתיות הקיימות. ראש העיר יריב פישר אמר כי הפרויקט מדגים כיצד ניתן להשתמש בנתונים בזמן אמת כדי להפחית עומסים ולשפר את יעילות ובטיחות ההתניידות בעיר. מחזיק תיק התחבורה בעירייה, איל פביאן, ציין כי שילוב הטכנולוגיה בתשתיות הקיימות צפוי לקצר את זמני הנסיעה ולשפר את איכות חייהם של התושבים.