דורשים נסיגה: מדינות ערב פתחו בקמפיין נגד ישראל

לאחר שלאורך הימים האחרונים, קיימו משרדי ושרי החוץ של מדינות ערב שורה של פגישות רחבות בטורקיה, ירדן וסעודיה, כחלק מתיאום מהלכים אזורי, הוציאו היום מספר גדול של מדינות ערביות ומוסלמיות הודעת גינוי חריפה נגד פעילות ישראלי בעזה, והפצירו לקדם את הסכם טראמפ לעזה במהירות.

קטאר, ירדן, האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, טורקיה, סעודיה ומצרים פרסמו הודעת גינוי מאוחדת נגד ישראל, בה תקפו בחריפות את מה שתיארו כ"הפרות הישראליות המתמשכות ברצועת עזה".

בהודעתן טענו כי ישראל מבצעת: "תקיפת מתקנים ומבנים הרפואיים, תשתיות אזרחיות והמשך פגיעה בקורבנות האזרחיים ברצועה". והאשימו כי המשך הפעילות הישראלית מערער ומאיים על כלל הסיכומים הדיפלומטיים ברצועה ועלול להוביל לפירוק מוחלט של ההסכם.

"המשך הפעולה מערער את המאמצים הבין-לאומיים והאזוריים ליישום השלב השני של התוכנית, ומאיים להרוס את המסלול המדיני, ולהחזיר את מעגל ההסלמה".

מדובר בקמפיין לחץ מתואם אותו מוציאות לפעול מדינות ערב, כחלק מהמשך הפעילות לדחוק את ישראל אל מחוץ לרצועת עזה, גם בלא פירוק חמאס.