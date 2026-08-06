סולברג פסל לאייזנקוט סרטון וקנס אותו ב-5,000 שקל

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה לפני זמן קצר על הסרת סרטון תעמולת בחירות של גדי איזנקוט, לאחר שנקבע שנעשה במדי צה"ל ובדמויות חיילים שימוש כתעמולת בחירות אסורה.

מטעם הועדה נמסר כי הרמטכ"ל לשעבר פרסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות סרטון בינה מלאכותית, בו בין השאר מופיעות באופן דומיננטי דמויות חיילים בפעילויות צבאיות שונות: לחימה ושהייה באזור לחימה, הקשה על דלת בית שנראית כהודעה מטעם הצבא על נפגעים, וטקס צבאי.

לאחר שמפלגת הליכוד עטרה כנגד הסרטון נקבע כי נעשה בו שימוש בנכסי ציבור האסורים כתעמולת בחירות, זאת למרות שהסרטון פורסם לפני כניסתה לתוקף של ההוראה המיוחדת האוסרת שימוש בצה"ל במסגרת קמפיינים.

נקבע על ידי הועדה כי: "השימוש במדים – שהם נכס ציבורי בלתי מוחשי – ובדמויות חיילי צה"ל הוא רכיב משמעותי במסר התעמולתי של הסרטון, יוצר זיקה בין המשיב לבין צה"ל, ומשכך מהווה שימוש אסור בנכסי הציבור לצורכי תעמולת בחירות".

לאור מסקנות אלה הורתה ועדת הבחירות למפלגת ישר להסיר את הסרטון לאלתר.

ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה: "בעקבות פניית הליכוד, ועדת הבחירות קבעה כי סרטון הבחירות של איזנקוט ומפלגת ישר עשה שימוש פסול בחיילי צה״ל, הורה להם להסיר את הסרטון מכל הרשתות ולשלם הוצאות".