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פרשת השבוע עם אביה

פרשת ראה: תהיו השוטרים של הבחירות שלכם

בסרטון מיוחד לילדים (וגם להורים), מסבירה אביה הרנוי את המסר של משה רבנו בפרשה: היכולת לבחור בטוב, להוסיף אור בעולם ולא לפחד ללכת בדרך שונה מהזרם. צפו

06.08.26
2 תגובות
פרשת השבוע - ראה (אולפן סרוגים)

"ראה, נתתי לפניך היום ברכה וקללה" – כך פותח משה רבנו את דבריו לבני ישראל, ומניח בפניהם את יסוד הבחירה החופשית. כוכבת הילדים

אביה הרנוי

לוקחת את הפסוק העוצמתי הזה ומנגישה אותו לדור הצעיר בשפה פשוטה וחווייתית.

פרשת השבוע שלי עם אביה הרנוי

משה רבנו מלמד אותנו שיש לנו תמיד בחירה בין טוב לרע. גם אנחנו לא חייבים ללכת בדרך שכולם הולכים בה, אלא יש להם את החופש והאחריות לבחור בעצמם. כדי להמחיש זאת, נדמה את החיים לצומת דרכים עם שלט מכוון: פנייה ימינה מובילה לדרך של אור ושמחה, בעוד פנייה שמאלה עלולה להוביל לדרך של כעס.

האתגר השבועי: שוטרים של בחירות

אנחנו מזמינים את הילדים והילדות לקחת על עצמם תפקיד מיוחד לשבוע הקרוב: להיות השוטרים של הבחירות של עצמם. נרים יד, נעטה פרצוף רציני ונשאל את עצמנו שאלה אחת פשוטה לפני כל מעשה: "האם המעשה הזה יוסיף אור בעולם?".

אם אנחנו מזהים שהבחירה ב"ימינה" היא הטובה והנכונה, עלינו לבחור בה בכל הכוח.

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אורח
לפני יום

האמת: דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.ראינו איך הן "שמרו" מאסונות ואין שום הוכחה שיעזרו אחרי המוות(למרות שליחצנים ולמנהיגים יש המון תירוצים).לעומת זאת - לאבולוציה יש הרבה מאוד הוכחות.
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