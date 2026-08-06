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בין 5-8

הלם ב'יש עתיד': אלו הח"כים שצפויים להמשיך בכנסת הבאה

הירידה בסקרים מעוררת לחץ כבד במפלגתו של יאיר לפיד: רוב חברי הכנסת המכהנים צפויים לסיים את הקריירה הפוליטית

06.08.26
38 תגובות
ישיבת יש עתיד, ארכיון (יונתן זינדל/פלאש 90)

הירידה המתמשכת של מפלגת 'ביחד' בסקרים האחרונים מעוררת דאגה גדולה בקרב חברי הכנסת של 'יש עתיד'. לפי דיווח של עיתונאי i24NEWS עמיאל ירחי, במפלגה מבינים כי הנפילה בכוחה האלקטורלי צפויה לפגוע ישירות במקומותיהם של חברי הכנסת הנוכחיים.

בשיחות סגורות שמקיימים חברי הכנסת של המפלגה, עולה הערכה קודרת לפיה רק בין 6 ל-8 חברי כנסת יצליחו להיכנס לכנסת הבאה. משמעות הדבר היא כי רוב חברי הסיעה המכהנת צפויים למצוא את עצמם מחוץ למערכת הפוליטית ולסיים את הקריירה הפרלמנטרית שלהם.

מי צפוי להישאר?

לפי ההערכות הפנימיות בתוך יש עתיד, רשימת חברי הכנסת שצפויים להבטיח את מקומם בכנסת הבאה מצומצמת במיוחד.

בין השמות שצפויים להישאר בכנסת נכללים יושב ראש המפלגה יאיר לפיד, השר לשעבר מאיר כהן, חברת הכנסת מירב בן ארי, השרה לשעבר מירב כהן וחבר הכנסת נאור שירי.

כל שאר חברי הכנסת המכהנים מטעם הסיעה ייאלצו להתמודד עם מציאות שבה סיכוייהם להשתלב מחדש במשכן קלושים ביותר, זאת במידה והמפלגה תמשיך לדעוך בסקרים לקראת הבחירות.

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דן
לפני יום

חחחחח הם מתפללים שיכנסו 6 מתוכם. זה לא יקרה.
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