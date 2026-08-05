מערכת הביטחון ערכה ניסוי בטיל חץ

משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית ביצעו לפני זמן קצר ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית 'חץ'. פרטים נוספים בשעות הקרובות.

מערכת ההגנה האווירית 'חץ' מהווה את שכבת ההגנה העליונה במערך ההגנה הרב שכבתי של מדינת ישראל, הכולל גם את מערכות 'קלע דוד', 'כיפת ברזל' ו'אור איתן'. מערכת ה'חץ' כוללת יכולות גילוי וסיווג איומים באמצעות מכ"מים רבי עוצמה מסוג 'אורן ירוק' ו'אורן אדיר', מערכת שליטה ובקרה, מערכת ניהול ירי ומיירטים המאפשרים יירוט אקסו-אטמוספרי בגבהים ובמרחקים עצומים ממדינת ישראל.

את פיתוח וייצור המערכות מוביל משרד הביטחון, באמצעות 'מנהלת חומה' שבמפא"ת והן מופעלות מבצעית ע"י לוחמות ולוחמי מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר. התעשייה האווירית הינה המפתחת הראשית של מערכת ההגנה האווירית 'חץ' באמצעות חטיבת מערכות טילים וחלל וחטיבת אלתא המפתחת את מערך הגילוי המכ"מי.

חברת 'אלביט מערכות' מפתחת את מערכת ניהול הירי. החברה הממשלתית למערכת הנעה רקטית 'תומר', חברת רפאל וחברת סטארק האמריקאית (STARK), הינן קבלניות משנה עיקריות לפיתוח וייצור מיירטי 'חץ'. בניסוי השתתפו נציגים בכירים מהסוכנות האמריקאית להגנה מטילים MDA, השותפים בפיתוח וייצור מערכת ההגנה האווירית 'חץ'.

מערכת "החץ" פותחה בעשורים האחרונים על ידי מערכת הביטחון. הניסוי המבצעי המוצלח היה בשנת 2019 והמערכת הפכה למבצעית.

בשנת 2023 נערך יירוט ראשון מוצלח של טיל חץ, שיירט טיל קרקע-קרקע ששוגר מתימן. מאז, במהלך המתקפות של האיראנים מערכת חץ2 וחץ3 השתתפו ביירוטים מאיראן ומתימן של טילים לעבר ישראל.