הנקודה האדומה: מצעד "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ”- המקום ה-1!   

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"ברוכים הבאים לגמר הגדול של מצעד "הפוליטיקאי הסרוג המעצבן של הקיץ תשפ"ו"! הגענו לפסגה בה נגלה מי הפוליטיקאי השולט בכיפה והמעצבן ביותר!

והפתעה! במקום הראשון לא אחד- שניים:

הצמד הלא בטוח שמנצח, מובילי ה"מפלגה-ללא-שם", חילי טרופר ויועז הנדל!

נימוקי השופטים : המקום הראשון במצעד מגיע לשני חברים שרצו לשחק באותה קבוצה ולהביע גביע למדינה ובינתיים מתייבשים על הספסל. הם זוכים במקום הראשון כי החיבור ביניהם יוצר פרדוקס שמשתק את ראשי הגושים. הניסיון להציע להם להצטרף לממשלה גורר מהשניים סדרת חינוך על אהבת ישראל והתייצבות לכל צו 8, עד כדי כך שביבי שוקל להקים ממשלת מיעוט עם איימן עודה רק כדי לא לשמוע יותר על "ערכי צה”ל ורוח המפקד". המקום הראשון מובטח להם כי הם המקבילה הפוליטית לספר האגדה "הסיפור שאינו נגמר" – כולם יודעים שזה מעצבן, אבל אף אחד לא זוכר על מה זה מדבר.

מזל טוב חילי האיש המחנך את כולם טרופר ויישר כוח יועז שמתמודד עם זה- הנדל!

ניצחתם והרווחתם את התואר "הפוליטיקאי המעצבן של הקיץ".

עכשיו רק תזכירו לנו איך קוראים לכם בקלפי?”

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!