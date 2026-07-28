לפני הטקס הציבורי: הסנאט נפרד מלינדזי גרהאם

שבועיים וחצי אחרי מותו הפתאומי, הלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהאם החלה היום (שלישי) בוושינגטון, בטקס אזכרה מיוחד שנערך בסנאט. בטקס השתתפו בני משפחתו של גרהאם, ביניהם אחותו דרלין, שנבחרה למלא את מקומו כסנאטור עד לבחירות האמצע בנובמבר.

בפתח הטקס, ארונו של גרהאם הובא לתוך מליאת הקפיטול על ידי צוות חילוץ של חיל האוויר האמריקני, כמחווה לשירותו הצבאי של גרהאם בחיל האוויר במהלך חייו.לאחר מכן סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, המשמש גם כיו"ר הסנאט, הספיד את גראהם.

"לינדזי גרהאם אהב בני אדם מכל קצוות ואורחות החיים. אני חושב שזה בגלל איך שהוא גדל. הוא לא קיבל את הכל על מגש כסף, וכתוצאה הוא התעניין בכולם" אמר ואנס. "הוא היה פוליטיקאי חביב וחברותי, שהיה עומד בשכם אחד עם עמיתיו לסנאט, ובעל תשוקה לוויכוחים סוערים עם יריביו".