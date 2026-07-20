בזמן שסשה עם החברות: עומר אדם חוגג עם שאקירה

אומר אדם חוגג במונדיאל: בזמן שארוסתו סשה חוגגת עם חברות בטן-גב בסרדיניה, הזמר עומר אדם מצא את עצמו במוקד העניינים בגמר הגדול בניו ג'רזי.

אדם תיעד את החוויה והעלה לרשתות החברתיות דאמפ תמונות נוצץ מאירוע השיא של טורניר הכדורגל, אך מה שבאמת תפס את תשומת הלב של הגולשים הייתה תמונה אחת מיוחדת – לצדה של לא אחרת מאשר כוכבת הענק הבינלאומית, שאקירה.

המפגש הנוצץ וההיסטוריה עם ישראל

המפגש הצמוד בין השניים עורר עניין רב, במיוחד על רקע ההיסטוריה של הזמרת הקולומביאנית עם הקהל הישראלי.

נזכיר כי שאקירה מעולם לא יצאה בהצהרה רשמית נגד מדינת ישראל, ועם זאת בוטלה הופעה גדולה שלה שהייתה מתוכננת להתקיים בפארק הירקון בתל אביב ב-9 ביולי 2018. הביטול הגיע אז בעקבות לחץ כבד וממושך מצד פעילי תנועת ה-BDS, לצד המתיחות והאירועים האלימים שהתרחשו באותה תקופה באזור גבול עזה.

על אף האכזבה של המעריצים בארץ מביטול המופע ב-2018, נראה שלעומר אדם זה לא פגע במצב הרוח, והוא חגג את הרגע הגדול יחד עם אחת הזמרות המצליחות בעולם.