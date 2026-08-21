אנג'י. סיפור של ריבוי זהויות ( צילום: באדיבות המצולמ.ת )

. ( סטודיו סרוגים )

ספר.י לנו קצת על עצמך

אני אן (אנג'י), בגיל 31, רווק.ה ועצמאי.ת. אני מתעסק.ת במגוון תחומים יצירתיים כמו רוקחות טבעית, סבונים, תפירה ואומנות. אני יוצר.ת תכשיטים וקישוטי שיער, כותב.ת כמעט כל יום ועושה יוגה. המטרה שלי היא יום אחד להתפרנס מהאומנות שלי, כי זה בא לי בקלות ועוזר לי לפרוק מהנפש״. מהי ההתמודדות הנפשית שמלווה אותך? ״אני חי.ה עם פוסט טראומה מורכבת (CPTSD) ועם תסמינים של DID – מה שנקרא בעבר 'ריבוי זהויות' או 'פיצול אישיות'. הקושי מתבטא בדרכים רבות, בעיקר בגירוי יתר של החושים ובעיות בוויסות חושי ועצבי. זה יכול להיות רגישות לאור, לקולות, ואפילו למרקמים של בדים ואוכל, לצד חוסר שינה״. מתי הבנת שאת.ה צריך.ה עזרה מקצועית? ״לפני כמה שנים הבנתי שאני חייב.ת עזרה חיצונית. אחרי שנים של 'מיסוך' באמצעות כדורים פסיכיאטריים, אלכוהול והתמכרויות נוספות, תקופת הקורונה הביאה לי 'כאפה' מהמציאות. כשנכנסנו לסגרים ולא יכולנו לצאת מהבית, לא היה לי לאן לברוח מעצמי ונאלצתי להתמודד סוף סוף. הגעתי למצב של תת-משקל וחוסר שינה קיצוני, אבל דווקא בזכות הסגרים היה לי זמן לטפל בעצמי ופניתי לתוכנית שיקום״.

מיצירותיה של אנג'י ( צילום: אנג'י )

האם היה רגע של מפנה בתהליך ההחלמה?

״היה לי 'טריפ' עם משנה תודעה שעזר לי להגיע לשורש של רוב הטראומות ולעבד אותן בטיפול לאחר מכן. חשוב לי מאוד להדגיש: זו אינה המלצה לצריכת חומרים משני תודעה. למרות שזה עוזר להמון אנשים ובחו״ל יש מרכזי טיפול ממוקדים, בארץ זה עדיין תחום אפור ולא חוקי בינתיים. אומנם מתקיימים מחקרים בבתי חולים עם קטמין ופסילוסיבין (מולקולה מבודדת מפטריות), אך זה תחת הגבלות מחקר ולקבוצת אנשים מצומצמת. חומרים אלו עלולים לגרום נזק ללא ליווי, כוונה, 'סט וסטינג' מתאימים ובעיקר עיבוד החוויה.

בנוסף, עברתי לצפון כדי להיכנס לרשימת המתנה של מרכז רב-תחומי לטיפול בטראומה. שם, מלבד שיחות, ישנן קבוצות לימוד של כלים להבנה של DID וכלים לאיזון. בזכות העבודה המשותפת שלי עם הצוות השיקומי, אני חי.ה עם המצב הכרוני שלי טוב יותר ממה שהייתי לפני 5 שנים״.

באילו כלים נוספים את.ה נעזר.ת כדי לשמור על איזון?

״יש לי המון כלים: התקרקעות, נשימות, יוגה ותזונה. כלי משמעותי מאוד עבורי הוא קנאביס רפואי ברישיון, שאני נעזר.ת בו כבר 8 שנים. כמו כן, הכתיבה היא חלק בלתי נפרד – אם בעבר כתבתי בפייסבוק את הטראומה עצמה, היום בבלוג שלי ובאינסטגרם אני מתמקד.ת בהחלמה, ובכלים לשמירת שגרה בתקופות של 'למטה'״.

מי מהווה עבורך רשת תמיכה?

״המשפחה תמכה בי ככל יכולתה, אבל התמיכה הכי גדולה הגיעה מהחברים בחיפה. הם איתי בטוב וברע. גם אנשי המקצוע שמלווים אותי נותנים לי תחושה שיש סיכוי שאנשים יישארו איתי גם כשאני אובדני.ת, דיכאוני.ת ולא תפקודי.ת״.

מהם האתגרים הכי גדולים מול הסביבה והחברה? ״

האתגר המרכזי הוא להסביר לסביבה מה קורה איתי. רוב האנשים לא מבינים איך יום אחד אני בזהות אחת, ויום-יומיים אחר כך מתחלף.ת לזהות אחרת, כשאין לי שליטה או בחירה בזה. בגלל שהמצב לא מונגש במקומות עבודה, אני נאלץ.ת לעשות חלטורות ועבודות זמניות. בלי כסף נשארים ב'לופ של הישרדות' שמונע שיקום מלא וחיים איכותיים״.

איך ההתמודדות השפיעה על עולמך האמוני והדתי?

״ההתמודדות הנפשית גרמה לי לאבד אמון בדת כרעיון. התחברתי יותר לטבע, לאנרגיות וליקום הכללי״.

למה בחרת להיחשף ברשתות החברתיות?

״הקושי לדבר על ההתמודדות מול הסביבה הוביל אותי לכתוב על זה בפרופילים שלי כדי להעלות מודעות. אני קורא.ת לזה בעמוד העסקי שלי 'יצאתי מהארון' של מתמודד.ת נפש. הכניסה לקהילה של מתמודדים עזרה לי להרגיש נורמלי.ת ולקבל תוקף למה שאני חווה״.

מה המסר שלך לאחרים שמתמודדים עם קושי דומה?

״רק את או אתה יכולים לעזור לעצמכם. אפשר להיתמך באנשי מקצוע, חברים ומשפחה, אבל העבודה האמיתית היא רק שלכם. לראות בקהילה אנשים במקום טוב יותר נתן לי אמונה שאפשר להשתקם ולנהל חיים כמעט רגילים״.

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המדור נכתב על ידי מתמודד נפש בעצמו. אם גם אתם מתמודדים ומעוניינים להשתתף במדור או סתם להגיב, תוכלו לפנות למייל david@srugim.co.il